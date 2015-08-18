На должность заместителя Саакашвили претендуют около 500 человек

Об этом говорится на официальном сайте Одесской ОГА, пишет Украинская правда.

"Конкурс на вакантную должность заместителя председателя Одесской областной государственной администрации завершен. Было подано около 500 заявок. Началось рассмотрение документов, которое продлится две недели", - сказано в сообщении.

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Согласно информации, с 5 сентября отобранных кандидатов будут приглашать на следующий этап - тестирование в ОГА.