Саакашвили представил четырех кандидатов на должности глав РГА, выбранных на открытом конкурсе

15:39, 24 июля 2015
Политика
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Председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили представил 4-х кандидатов на должности глав районных государственных администраций Одесской области, выбранных через открытый конкурс.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, будущие главы райадминистраций были представлены сегодня во время брифинга.

Саакашвили, в частности, представил Романа Филинюка, окончившего престижный вуз во Франции. Где проживал и занимался бизнесом.

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«Он все бросил, в том числе, свой успешный бизнес, и приехал в Одессу, чтобы принять участие в конкурсе. Он попросился на самый сложный участок», - акцентировал глава ОГА.

В числе выбранных кандидатов также - крымский татарин Арсен Жумадилов, окончивший Лондонскую школу экономики.

«Он имел престижную работу в Киеве, но сказал, что не может сидеть в кабинетах, а хочет быть там, где тяжелее всего». – сказал Саакашвили.

Третий кандидат - Алексей Смоляр - капитан дальнего плавания, который получил по итогам конкурса один из наивысших баллов.

Четвертый – известная в регионе предпринимательница, жительница Измаильского района области Валентина Стойкова. «Она возглавит Измаильскую райадминистрацию», - сказал глава ОГА.

Какие администрации возглавят остальные три кандидата пока не известно. В настоящее время конкурс продолжается.

Как сообщал УНИАН, Одесская ОГА 10 июня начала открытый конкурс по определению новых глав всех 26 районных государственных администраций области.

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