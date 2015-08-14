В посольстве Британии объяснили, за чьи средства глава Антикоррупционного бюро летал в Лондон

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте посольства Британии.

"Поездка в Великобританию господина Сытника и его коллег в июле 2015 года - часть программы помощи украинскому правительству и агентствам в борьбе с коррупцией на всех уровнях, которую осуществляет Великобритания", - отметили в посольстве.

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При этом отмечается, что визит председателя НАБ Сытника имел целью продемонстрировать ключевым фигурам методологию и процессы, которые в течение многих лет разрабатывались и используются в Великобритании.

"Британская сторона взяла на себя расходы, связанные с визитом господина Сытника и делегации, а господин Сытник возместил расходы за поездку своей жены", - утверждается в заявлении.

Ранее УНИАН сообщал, что ГПУ начала досудебное расследование против руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в связи с тем, что он включил свою жену Анну Сытник и «таинственного» советника Ирину Данько в состав официальной делегации для поездки в Великобританию.