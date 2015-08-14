У депутатов из противоположных политсил работают совместные помощники - журналист (видео)

Об этом в своем блоге пишет журналист движения "Чесно" Сергей Андрушко, передает "Украинская правда".

Как отмечается, движение "Чесно" нашло 42 помощников, которые имеют одинаковые ФИО, но работают с разными народными депутатами.

Как пример журналист приводит Владимира Макарова, который работает помощником нардепа из "Оппозиционного блока", экс-представителя Януковича в Раде, Юрия Мирошниченко, его коллеги из "ОП" Ивана Мирного и при этом является помощником нардепа из противоположного политического лагеря – БПП - Виктора Короля.

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Интересно, что когда журналист поинтересовался у Мирошниченко относительно его помощника Макарова, тот даже не мог вспомнить, действительно ли он знает такого. Депутату пришлось позвонить, очевидно, кому-то из своих помощников и уточнить по поводу Макарова. Только после этого Мирошниченко подтвердил, что действительно у него есть такой помощник.

При этом Андрушко подчеркнул, что благодаря давлению общественности и журналистов впервые в истории Рады только в этом году был обнародован список помощников народных депутатов.