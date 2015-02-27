Нардепы раскрыли данные о 4,5 тысячах своих помощников

Список помощников можно найти на карточке каждого депутата с информацией, на каких принципах они работают: как госслужащие или как волонтеры. Об этом Радио Свобода сообщил движение «Честно».

Согласно обнародованным данным, 3259 помощников народных депутатов работают на общественных началах, а 685 имеют статус госслужащего.

В среднем у одного народного депутата 11 помощников. Впрочем рекордсменом Верховного Совета VIII созыва стал депутат от «Народного фронта» Николай Кадыкало - у него 29 помощников. Зато ни одного помощника не имеют Надежда Савченко, Мустафа Джемилев и Ирина Луценко.

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«Помощники являются мостами между депутатами и обществом. Очень много кто использует «корочку» для лоббизма. Но нам недостаточно знать имя и фамилию. Чтобы считаться частью цивилизованного мира, нам нужно еще обеспечить публикацию биографических данных, в частности какое у помощников образование, где они работали и понять какие у них компетенции. Тогда и будет известно, на основе каких критериев их взяли», - рассказал координатор движения «Честно» Андрей Круглашов.

Выводить помощников из тени обязал депутатов председатель Верховной Рады Владимир Гройсман. После призывов активистов 28 января он подписал распоряжение, согласно которому депутаты должны ежемесячно обнародовать списки своих помощников на сайте Верховной Рады и на интернет-страницах депутатов.