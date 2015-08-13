Премьер-министр Литвы посетит Украину в конце августа

Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс в конце августа посетит с официальным визитом Украину.

Об этом шла речь сегодня во время встречи президента Украины Петра Порошенко с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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В частности, как отмечается в сообщении, собеседники подтвердили заинтересованность в продолжении активного политического диалога на высоком уровне, в частности путем проведения в конце августа этого года официального визита в Украину премьер-министра Литвы.

Также во время встречи обсуждались вопросы подготовки 8-го заседания Совета президентов Украины и Литовской Республики.