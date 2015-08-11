Россия заявила о расширении продуктового эмбарго, в том числе на Украину
В правительстве РФ заявили о принятии в ближайшее время решения о расширении продуктового эмбарго на новые страны.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал вице-премьер-министр РФ Аркадий Дворкович на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.
«Вопрос активно рассматривается. Принципиальный подход состоит в том, что все, кто применяет против нас санкции, должны соответственно сталкиваться с соответствующими ответными мерами, с продовольственным эмбарго», - сказал он.
«Думаю, что в ближайшее время решение будет», - заявил Дворкович.
Как сообщал УНИАН, 4 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия прорабатывает вопрос расширения продовольственного эмбарго на новые страны.
«Судя по информации, которой мы располагаем, целый ряд стран, в отношении которых эти санкции не распространялись, ввели ответные меры. Нужно проработать этот вопрос, и в случае, если действительно такие решения приняты, подготовить обращение к президенту о дополнении указа дополнительным количеством стран, которые такие решения в отношении Российской Федерации поддерживают», - сказал Медведев.
29 июля сайт Евросоюза сообщил, что Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали продленные экономические санкции Евросоюза в отношении России.
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Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.
24 июня президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года.
Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго. Соответствующий указ начал действовать с 6 августа.