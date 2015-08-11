Россия заявила о расширении продуктового эмбарго, в том числе на Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал вице-премьер-министр РФ Аркадий Дворкович на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

«Вопрос активно рассматривается. Принципиальный подход состоит в том, что все, кто применяет против нас санкции, должны соответственно сталкиваться с соответствующими ответными мерами, с продовольственным эмбарго», - сказал он.

«Думаю, что в ближайшее время решение будет», - заявил Дворкович.

Как сообщал УНИАН, 4 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия прорабатывает вопрос расширения продовольственного эмбарго на новые страны.

«Судя по информации, которой мы располагаем, целый ряд стран, в отношении которых эти санкции не распространялись, ввели ответные меры. Нужно проработать этот вопрос, и в случае, если действительно такие решения приняты, подготовить обращение к президенту о дополнении указа дополнительным количеством стран, которые такие решения в отношении Российской Федерации поддерживают», - сказал Медведев.

29 июля сайт Евросоюза сообщил, что Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали продленные экономические санкции Евросоюза в отношении России.

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Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

24 июня президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года.

Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго. Соответствующий указ начал действовать с 6 августа.