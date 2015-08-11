Süddeutsche Zeitung: На медленном огне

Об этом пишет Катрин Кальвайт в своей статье «На медленном огне», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Странным образом, штаб-квартира основанного всего несколько дней назад «Комитета спасения Украины» находится в Москве; наиболее известный его член – бывший украинский премьер-министр. В 2014 году он переехал в Россию. Оттуда, Николай Азаров хочет как можно скорее свергнуть правительство в Киеве на досрочных выборах, а затем восстановить мир - через соглашение с пророссийскими повстанцами. Комитет, другие члены которого хотят оставаться анонимными до прихода к власти, из «соображений безопасности», жалуется: клика совершила государственный переворот, который развязал кровопролитную войну, разрушила экономику, угнетает население и погрузила Украину в хаос.

В эфире телеканале «Россия сегодня», пропагандистском канале Москвы, постоянно показывают новость о создании фронта спасения, опираясь при этом на фотографии мародерства правых боевиков и неточные данные из гибнущей, заблудшей, обманутой страны. Причины и следствия драматического кризиса в Украине в настоящее время, здесь очень спутаны, разумеется, намеренно.

Более того, это должно выглядеть так, будто прозападное правительство в Киеве ведет войну на Востоке почти по собственному желанию и против собственного народа, и, будто крах экономики является результатом некомпетентности и невыполненных обещаний. Сепаратисты появляются в российских новостях главным образом тогда, когда они распределяют поставки российской помощи.

Донбасс далеко, и война – внутреннее дело Украины: такой образ российская пропаганда ежедневно составляет из кусочков головоломки – не только для собственного, но и для международного сообщества. Нападения на наблюдателей ОБСЕ, обстрел жилых районов и нападения на гражданских лиц, гуманитарный кризис, отказ от предложений по децентрализации и общих местных выборов со стороны сепаратистов, постоянные нарушения Минских соглашений – по мнению Кремля, все это провокации, проблемы и упущения Киева.

Вмешательство остается вне этого политического радара

Москва сотрудничает с Западом в соглашении с Ираном и, по крайней мере, не отказывается участвовать в борьбе с ИГ. Появился едва заметный признак возвращения на международную арену – сейчас эскалация кризиса в Украине для Кремля была бы контрпродуктивной. Поэтому, конфликт поддерживается на медленном огне, и вмешательство остается вне того политического радара, который мог бы спровоцировать резкие контрмеры.

Для Москвы речь давно уже не идет о том, что станет с сепаратистскими регионами, а, прежде всего, о том, какой региональный политический капитал можно создать из войны на истощение на востоке. Потому что, Кремль по-прежнему считает войну на востоке Украины регионально-политической проблемой: ведь речь идет о якобы генетически российской территории, которая не должна процветать, а просто оставаться.

В Киеве, тем временем, растут опасения, что Запад не принес Украину в жертву на Западе, но, возможно, забыл о ней. Нынешний кризис с беженцами и попытки самоотделения Европы почти не оставляют в ЕС заинтересованности в украинских ВПЛ и войне, в которой ежедневно есть погибшие, и которая приносит много страданий, но больше не является очень большой, экзистенциальной угрозой. Это может быть ближайшим будущим Украины: Интерес в кипящем конфликте ослабевает, и восходят семена российской пропаганды. Тогда Украина в любом случае не сможет быть реформирована по западным стандартам. Это будет задачей комитета спасения в Москве.