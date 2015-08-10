Аваков ушел в отпуск, оставив вместо себя Згуладзе

Министр внутренних дел Арсен Аваков ушел в отпуск, его обязанности будет исполнять первый заместитель Эка Згуладзе.

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Об этом УНИАН сообщил начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

В то же время он не уточнил, как долго продлится отпуск министра.