Аваков ушел в отпуск, оставив вместо себя Згуладзе
16:37, 10 августа 2015Политика
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В то же время не уточняется, как долго продлится отпуск министра.
Згулазде временно будет исполнять обязанности Авакова / Фото УНИАН
Министр внутренних дел Арсен Аваков ушел в отпуск, его обязанности будет исполнять первый заместитель Эка Згуладзе.
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Об этом УНИАН сообщил начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
В то же время он не уточнил, как долго продлится отпуск министра.
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