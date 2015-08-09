Президент уволил председателя Первомайской РГА "за недостойное поведение"

Как отмечается в Указе, опубликованном на официальном сайте главы государства, Сирота уволен «за недостойное поведение».

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Как сообщал УНИАН, 6 августа Сирота, используя ненормативную лексику, угрожал увольнением и оскорблял сотрудника "Кобры", который остановил его автомобиль.

"На днях машина председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области Виктора Сироты неслась на скорости 160 км/ч, создавая опасность для других водителей и пешеходов. После остановки, вместо того, чтобы вежливо извиниться и дать возможность сотрудникам полиции оформить протокол, Виктор Сирота осыпал полицейских отборной бранью и показал себя как последний хам", - написал на своей странице советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.