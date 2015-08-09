Турчинов: Цель поджога автомобилей ОБСЕ - убрать международных наблюдателей из оккупированной территории

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, по словам Турчинова, увеличение количества обстрелов с использованием тяжелой артиллерии и систем залпового огня Россия и ее марионетки дополнили демонстративным поджогом машин миссии ОБСЕ.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ о поджоге автомобилей: Кто-то желает, чтобы мы не докладывали о событиях в Донецке

"Тем самым РФ и подконтрольные ему террористические группировки на Донбассе делают все для того, чтобы сорвать возможность урегулирования конфликта мирным путем", - подчеркнул секретарь СНБО.

При этом он добавил, что сегодняшний поджог - это демонстрация пренебрежения Москвы к международным организациям и своим международным обязательствам.

"Главная цель России - убрать международных наблюдателей с оккупированной территории, чтобы бесконтрольно вести огонь по украинской территории и готовить свои вооруженные силы к наступательным операциям", - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в Донецке возле офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ были сожжены четыре автомобиля организации.

«На данном этапе Миссия не планирует прекращать свою деятельность», - сообщается на официальной странице ОБСЕ в Facebook.

В организации предполагают, что поджог является попыткой запугать наблюдателей миссии с целью прекратить предоставление докладов о событиях в Донецке.