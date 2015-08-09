МИД: Сожжение автомобилей ОБСЕ в Донецке является попыткой запугать наблюдателей (фото)

Об этом в Twitter написал директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев.

«Вандализм в отношении автомобилей СММ ОБСЕ, организованные протесты – позорные попытки запугать, не дать наблюдателям исполнять важные функции», - подчеркнул Макеев.

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Как сообщал УНИАН, в Донецке сегодня ночью возле офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было сожжено четыре автомобиля организации.