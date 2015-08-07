Жебривский будет просить ЦИК перенести выборы в Донецкой области на 2017 год

Об этом в эфире "5 канала" заявил глава Донецкой области Павел Жебривский.

"На самом деле только недавно, на этой неделе, был подписан закон (о местных выборах). И мы подготовили обращение, и оно в ближайшее время поступит в Центральную избирательную комиссию. Поскольку не был подписан закон, то, собственно, в принципе, такое обращение было бы алогичным. Сегодня закон подписан, вступил в силу, и такое обращение мы готовим", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада приняла закон о местных выборах. 6 августа президент Украины Петр Порошенко подписал закон.

17 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье, 25 октября 2015 года.

Читайте такжеВ "ЛНР" заявили о намерении провести "местные выборы" вне зависимости от позиции Киева

Постановлением предусмотрено, что не будут проводиться выборы на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Также местные выборы не назначаются в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей, в которых в соответствии с постановлением ВР от 17 марта 2015 года вводится особый порядок местного самоуправления и которые признаны временно оккупированными территориями.

Предусмотрено, что в случае невозможности организовать и подготовить проведение местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей в связи с осуществлением агрессии РФ против Украины, а также в случае невозможности соблюдения стандартов проведения выборов, для предотвращения террористической угрозы Центральная избирательная комиссия принимает решение о невозможности проведения там выборов. В постановлении указано, что такое решение безотлагательно подается ЦИК в Верховную Раду Украины.

Читайте такжеУ "ДНР" отказываются признавать закон о местных выборах

Выборы на тех территориях, где они не будут проведены 25 октября 2015 года, будут назначены парламентом на другую дату при условии прекращения временной оккупации и прекращения агрессии РФ против Украины, а также восстановления полного контроля Украины над территориями, разоружения всех незаконных вооруженных формирований, вывода российского оружия.