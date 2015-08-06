У Порошенко заявили, что в Крыму и на оккупированном Донбассе местные выборы не состоятся

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук.

“Верховная Рада 17 июля приняла постановление о местных выборах. Там четко определено, где проводятся местные выборы. В настоящее время невозможно провести на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя. Кроме того, на определенных согласно закону об особом порядке местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей эти выборы тоже не будут проводиться до тех пор, пока не будет обеспечен контроль над ними Украиной, и обеспечения проведения выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ”, - сказал Ковальчук.

Читайте такжеПорошенко заявил о готовности вести диалог с законно избранными представителями Донбасса

Также он напомнил, что Центральная избирательная комиссия имеет полномочия не проводить выборы на определенных территориях Украины. “Постановление четко определяет, что в случае невозможности организовать и провести местные выборы на отдельных территориях, с целью избежания террористической угрозы и обеспечения безопасности граждан, Центральная избирательная комиссия может принять решение о невозможности проведения местных выборов на определенных территориях с одновременным представлением этого решения на окончательное утверждение в Верховную Раду”, - сказал Ковальчук, говоря о проведении выборов на контролируемых Украиной территориях вблизи линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.