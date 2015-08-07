В "ЛНР" заявили о намерении провести "местные выборы" вне зависимости от позиции Киева

Об этом сообщает один из сайтов боевиков.

«Мы их (выборы - УНИАН) объявили, и мы будем их проводить вне зависимости от того, хочет этого Украина или не хочет», - сказал он в ходе встречи с бойцами "народной милиции ЛНР".

«А они этого не хотят. Они пытаются провести свои законы, чтобы мы выполняли то, что они хотят. Такого не будет», - добавил Плотницкий.

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Как сообщал УНИАН, 6 августа президент Петр Порошенко подписал закон о проведении местных выборов. 14 июля Верховная Рада приняла этот закон. За него проголосовали 257 народных депутатов из 320, зарегистрированных в сессионном зале.

Ранее лидер группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил о намерениях провести «местные выборы» на подконтрольных этой группе территории Луганщины 1 ноября 2015 года. В «ДНР» заявили, что на территории, подконтрольной их группировке, «местные выборы» состоятся 18 октября этого года.

По словам президента Украины Петра Порошенко, попытка провести незаконные, не в соответствии с Минских договоренностями, украинским законодательством и критериями ОБСЕ, «фейковые выборы» будет означать жесткую атаку РФ на Минские договоренности, которые были достигнуты 12 февраля 2015 года.