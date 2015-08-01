В "УКРОПе" считают, что изменения в Конституцию откроют путь к легализации "ЛНР" и "ДНР"

Как сообщает пресс-служба партии, об этом заявили в «Украинском объединении патриотов – УКРОП», комментируя решение Конституционного Суда Украины о конституционности изменений в Основной Закон в части децентрализации (законопроект 2217а).

«Конституционный Суд сработал в лучших традициях времен Януковича – не увидел угрозы территориальной целостности Украины, нарушений прав и свобод человека в документе, от которого веет духом диктаторских законов «16 января»», – заявили в «УКРОПе».

Так, по словам народного депутата Украины, одного из лидеров «Украинского объединения патриотов» Виталия Куприя, этот законопроект создает несколько серьезных проблем для Украины.

«Среди них – легализация «ДНР» и «ЛНР», путь к которой открывает внесение в «тело» Конституции нормы об определении отдельным законом особенностей местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также усиление власти президента путем возможности останавливать решения и прекращать полномочия председателей и советов, которые нарушают Конституцию Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, Куприй отметил, что изменения приведут к еще большей централизации власти, поскольку префекты, которые будут осуществлять исполнительную власть на местах, будут иметь право приостанавливать решения советов, а также к сужению права общин на местный референдум.

«Статья 157 Конституции Украины четко указывает, что внесение изменений в Конституцию невозможны «при условии существования» чрезвычайного или военного положения. Зато мы видим, как в условиях реальной войны в Основной Закон «продавливаются» нормы, которые фактически открывают путь к потере территориальной целостности Украины и узурпации власти президентом», – заявляют в «Украинском объединение патриотов».

В «Укропе» настаивают на необходимости «доработки изменений с учетом заключения Венецианской комиссии и замечаний европейских экспертов, в частности относительно недопустимости расширения полномочий президента в рамках децентрализации власти». Вернуться к рассмотрению изменений в Конституцию можно будет «только после победы в войне», отмечают в «Украинском объединении патриотов».

Читайте также"УКРОП" призывает Порошенко внести в ВР закон об импичменте президентаКак сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти) для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его таким, который отвечает Конституции Украины и не направлен на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

В «УКРОПе» считают, что изменения в Конституцию усилят власть президента и откроют путь к легализации «ЛНР» и «ДНР»

Киев. 1 августа. УНИАН. В партии «УКРОП» считают, что изменения в Конституции Украины в части децентрализации власти усилят власть президента и откроют путь к легализации террористических организаций Луганская и Донецкая «народные республики».

Как сообщает пресс-служба партии, об этом заявили в «Украинском объединении патриотов – УКРОП», комментируя решение Конституционного Суда Украины о конституционности изменений в Основной Закон в части децентрализации (законопроект 2217а).

«Конституционный Суд сработал в лучших традициях времен Януковича – не увидел угрозы территориальной целостности Украины, нарушений прав и свобод человека в документе, от которого веет духом диктаторских законов «16 января»», – заявили в «УКРОПе».

Так, по словам народного депутата Украины, одного из лидеров «Украинского объединения патриотов» Виталия Куприя, этот законопроект создает несколько серьезных проблем для Украины.

«Среди них – легализация «ДНР» и «ЛНР», путь к которой открывает внесение в «тело» Конституции нормы об определении отдельным законом особенностей местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также усиление власти президента путем возможности останавливать решения и прекращать полномочия председателей и советов, которые нарушают Конституцию Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, Куприй отметил, что изменения приведут к еще большей централизации власти, поскольку префекты, которые будут осуществлять исполнительную власть на местах, будут иметь право приостанавливать решения советов, а также к сужению права общин на местный референдум.

«Статья 157 Конституции Украины четко указывает, что внесение изменений в Конституцию невозможны «при условии существования» чрезвычайного или военного положения. Зато мы видим, как в условиях реальной войны в Основной Закон «продавливаются» нормы, которые фактически открывают путь к потере территориальной целостности Украины и узурпации власти президентом», – заявляют в «Украинском объединение патриотов».

В «Укропе» настаивают на необходимости «доработки изменений с учетом заключения Венецианской комиссии и замечаний европейских экспертов, в частности относительно недопустимости расширения полномочий президента в рамках децентрализации власти». Вернуться к рассмотрению изменений в Конституцию можно будет «только после победы в войне», отмечают в «Украинском объединении патриотов».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти) для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его таким, который отвечает Конституции Украины и не направлен на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.