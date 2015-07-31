Экс-глава милиции Донецкой области, сдавший ОГА сепаратистам, живет в Киеве - нардеп (видео)

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Егор Фирсов.

"Сегодня в "Спортлайфе" неожиданно встретил бывшего начальника МВД в Донецкой области Романа Романова, который сдавал Донецк сепаратистам в марте 2014 года. Я думал, что он давно в России или в Донецке, но оказалось - нет, прекрасно чувствует себя в столице", - выразил возмущение депутат.

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При этом сообщается, что в спортклуб Романов приехал на своем внедорожнике "Фольксваген Туарег". Нардеп утверждает, что он не ошибается, ведь на авто - именной номер.

"На нем инициалы милиционера и дата его рождения - 24 сентября. Стоимость такого автомобиля стартует от 1,6 млн гривен" , - заявил Фирсов.

Также депутат выложил видеозапись, сделанную 3 марта 2014 года, на котором Романов выступает перед сепаратистами, занявшими здание администрации.