ГПУ обжалует избрание судом залога в 1,2 миллиона гривень для экс-министра юстиции Лавриновича

Прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева, который 30 июля отклонил ходатайство Генпрокуратуры об избрании экс-министру юстиции Александру Лавриновичу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 8,6 млн грн и избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 1,2 млн грн.

Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины

Отмечается, что по результатам рассмотрения указанного ходатайства судом принято решение об избрании меры пресечения Лавриновичу в виде залога в размере 1000 минимальных заработных плат, что составляет 1,2 млн грн, с одновременным возложением на него процессуальных обязанностей прибывать по вызову следователя, прокурора или суда, не отлучаться из населенного пункта без разрешения этих лиц, сообщать им о перемене места жительства и работы, сдать документы для выезда за границу на хранение следователю.

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«На указанное решение суда прокурором готовится апелляционная жалоба», - заявляют в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лавриновичу о подозрении в растрате из госбюджета более 8,5 млн грн.

Лавриновичу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно: по факту растраты путем злоупотребления служебным положением государственных средств в сумме более 8,5 млн грн, незаконно и безосновательно потраченных на привлечение иностранной фирмы с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения в суде дела экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

ГПУ просило суд избрать Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога в размере 8,6 млн грн.

Печерский райсуд избрал Лавриновичу меру пресечения в виде внесения залога на сумму в тысячу минимальных зарплат, что составляет 1 млн 218 тыс. грн.