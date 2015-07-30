Печерский суд отпустил Лавриновича под залог в 1,2 миллиона гривен

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял следователь-судья Печерского суда Олег Белоцерковец.

В постановлении судья отметил, что представители Генпрокуратуры не предоставили достаточных доказательств для того, чтобы применить для Лавриновича максимальную меру пресечения - заключение под стражу, в частности не доказали, что Лавринович находясь на свободе, будет влиять на свидетелей и других причастных к его делу, а также он будет уклоняться от следствия или уедет за границу.

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Вместе с тем судья отметил о тяжести наказания, которое грозит экс-министру, - до 12 лет лишения свободы за нанесение вреда государства в особо крупных размерах, это требует применения меры пресечения для Лавриновича, поэтому в качестве такого мероприятия был избран денежный залог.

Вместе с тем Лавринович заявил журналистам, что обжалует решение следственного судьи в апелляционной инстанции.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лавриновичу о подозрении в растрате из госбюджета более 8,5 млн грн.

Лавриновичу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту растраты путем злоупотребления служебным положением государственных средств в сумме более 8,5 млн грн, незаконно и необоснованно потраченных на привлечение иностранной фирмы с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения в суде дела экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

ГПУ просит суд избрать Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога в размере 8,6 млн грн.