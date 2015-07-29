Замгенпрокурора будет руководить Управлением по расследованию коррупционных преступлений чиновников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, об этом во время сегодняшней встречи с представителями посольства США Кристофером Смитом и Джеймсом Прайсом заявил генеральный прокурор Виктор Шокин.

В пресс-службе отметили, что Шокин во время встречи заявил о том, что для более эффективной работы инициировал перераспределение функциональных обязанностей между своими заместителями и в ближайшее время управление по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, занимающими особо ответственное положение, передаст под непосредственное руководство своему заместителю Виталию Касько. «Это мощное управление и я верю, что оно под опекой господина Каськр способно эффективно бороться с коррупцией в среде чиновников», - процитировала пресс-служба слова генпрокурора.

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Шокин также отметил, что не допустит злоупотреблений и нарушений с любой стороны. «Закон должен быть превыше всего. И все должны быть равны перед ним. При этом расследование дел должно основываться исключительно на нормах Уголовно-процессуального кодекса Украины».