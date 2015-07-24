Адвокат не подтверждает информацию о внесении Шапакиным 6-миллионного залога

Об этом адвокат сказал корреспонденту УНИАН.

По словам Насадчука, ни у самого Шапакина, ни у членов его семьи нет нужной суммы средств, чтобы внести определенный Апелляционным судом Киева размер залога.

Защитник Шапакина сказал, что он сейчас не владеет информацией о внесении такого залога.

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Как сказал адвокат, если залог внесли третьи лица, то, чтобы говорить о том, что залог был внесен, необходимо на руках иметь оригинал документа, который бы подтверждал внесение залога. Сейчас у него таких документов нет.

Как сообщал УНИАН, по информации ТСН Шапакин сегодня внес залог в 6,4 млн грн и вышел из СИЗО.

Напомним, Шапакин к 27 июля должен внести залог в размере 6,4 млн грн.

Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом уволил из органов прокуратуры подозреваемых во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За "помощь" в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

21 июля Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию прокуратуры, сохранив избранную меру пресечения в виде ареста Шапакина и изменил право внесения залога в размере 6,4 млн грн.