В рядах боевиков воюют 2 тысячи "советников" из числа кадровых российских военных - СБУ (видео)
На Донбассе в составе незаконных вооруженных формированиях действуют около 2 тысяч так называемых «советников» из числа кадровых военных вооруженных сил РФ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил задержанный на Донбассе российский военнослужащий, майор Владимир Старков во время допроса, видео которого было продемонстрировано в пресс-центре СБУ.
Как заявил на брифинге председатель СБУ Василий Грицак, из показаний задержанного в Донецкой области кадрового военного РФ Старкова точно известно, что уже на территории Украины российские военнослужащие в целях конспирации выбирают себе вымышленные фамилии и даже имена и назначаются на должности «советников» в незаконные вооруженные формирования.
В свою очередь советник председателя СБУ Юрий Тандит объяснил, что так называемые «советники» - «это люди, которые здесь находятся не в командировке, они выполняют приказы. Они съезжаются из разных регионов РФ по приказу в Ростовскую область и оттуда уже едут в Украину, на Донбасс».
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Как сообщал УНИАН 25 июля пограничники на контрольном посту «Березовое» (Донецкая область) задержали «КамАЗ» с боеприпасами. В транспортном средстве, заехавшем с оккупированной территории, были два человека в военной форме.
После задержания грузовика пограничники предварительно выяснили, что один из мужчин - кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ в звании «майор», а другой входит в состав незаконных вооруженных формирований.
По данным СБУ, Старков признался, что принадлежит к кадровому составу вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время проходит действительную военную службу в воинской части города Новочеркасск Ростовской области России в должности начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что в Украине нет российских военных.