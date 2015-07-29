В рядах боевиков воюют 2 тысячи "советников" из числа кадровых российских военных - СБУ (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил задержанный на Донбассе российский военнослужащий, майор Владимир Старков во время допроса, видео которого было продемонстрировано в пресс-центре СБУ.

Как заявил на брифинге председатель СБУ Василий Грицак, из показаний задержанного в Донецкой области кадрового военного РФ Старкова точно известно, что уже на территории Украины российские военнослужащие в целях конспирации выбирают себе вымышленные фамилии и даже имена и назначаются на должности «советников» в незаконные вооруженные формирования.

В свою очередь советник председателя СБУ Юрий Тандит объяснил, что так называемые «советники» - «это люди, которые здесь находятся не в командировке, они выполняют приказы. Они съезжаются из разных регионов РФ по приказу в Ростовскую область и оттуда уже едут в Украину, на Донбасс».

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Как сообщал УНИАН 25 июля пограничники на контрольном посту «Березовое» (Донецкая область) задержали «КамАЗ» с боеприпасами. В транспортном средстве, заехавшем с оккупированной территории, были два человека в военной форме.

После задержания грузовика пограничники предварительно выяснили, что один из мужчин - кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ в звании «майор», а другой входит в состав незаконных вооруженных формирований.

По данным СБУ, Старков признался, что принадлежит к кадровому составу вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время проходит действительную военную службу в воинской части города Новочеркасск Ростовской области России в должности начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что в Украине нет российских военных.