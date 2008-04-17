Огрызко внес в декларацию ”Москвич”

В 2007 году заработал почти 240 тыс. грн. – декларация о доходах

Киев. 17 апреля. УНИАН. В 2007 году совокупный доход министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО составил 238 тыс. 793 грн. 30 копеек, в том числе авторское вознаграждение (гонорар) и доходы от преподавательской деятельности – 5 тыс. грн.

Об этом говорится в декларации о доходах, которая опубликована в сегодняшнем номере газеты “Урядовий кур’єр”.

В.ОГРЫЗКО имеет земельный участок площадью 1800 кв. метров, квартиру площадью 164 кв. метра, дачный дом (в стадии достройки) площадью 120 кв. метров, гараж площадью 48 кв. метры, автомобили “Москвич” и “BMW”.

На содержание имущества оплачено 70 тыс. 606 грн.

Как указано в декларации, совокупный доход членов семьи составляет 133 тыс. 700 грн., в том числе проценты – 112 тыс. 500 грн.

Сумма денежных средств на счетах в банках составляет 62 тыс. грн., сумма денежных средств членов семьи на счетах в банках составляет 750 тыс. грн.

Совокупный доход всей семьи в 2007 году - 372 тыс. 493 грн. 30 копеек.