За границей заблокированы 9 миллионов евро и 26 миллионов долларов экс-чиновников - Шокин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Виктор Шокин сегодня на брифинге в Киеве.

«На сегодняшний день наложен арест в Украине на очень многие жилые дома, ценные бумаги»,- отметил он.

«Средства, заблокированные за границей, - это 9 млн евро, 26 млн долларов и 85 млн швейцарских франков.

Читайте такжеМногомиллионное состояние Курченко обнаружили в банках Латвии

Также, по его словам, заблокированы средства аффилированных с бывшими высокими должностными лицами предприятий на сумму 30 млн. долларов США и 4,5 млн. швейцарских франков», - добавил Шокин.

Кроме того он добавил, что в Украине в собственность государства возвращено 32,7 тыс. гектаров земли и возмещено свыше 11 млрд. гривень.