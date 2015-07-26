Явка в Чернигове составила 35,3% - ОИК
21:21, 26 июля 2015Политика
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Явка избирателей по 205 избирательному округу, по состоянию на 20:00, составила 35,3%.
Чернигов: выборы завершены / Фото УНИАН
Об этом сообщает окружная избирательная комиссия, пишет Пик.
Отметим, что на внеочередных выборах в октябре 2014 года явка избирателей по состоянию на 20:00 составила 55,87%
Читайте такжеЯвка в Чернигове превышает ожидаемую, выборы фактически состоялись - КИУНапомним, что по состоянию на 12:00 явка составляла 16,18 %, а на 16:00 - 26,23%
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