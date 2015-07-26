Явка в Чернигове составила 35,3% - ОИК

Об этом сообщает окружная избирательная комиссия, пишет Пик.

Отметим, что на внеочередных выборах в октябре 2014 года явка избирателей по состоянию на 20:00 составила 55,87%

Читайте такжеЯвка в Чернигове превышает ожидаемую, выборы фактически состоялись - КИУНапомним, что по состоянию на 12:00 явка составляла 16,18 %, а на 16:00 - 26,23%