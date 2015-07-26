ОПОРА зафиксировала по крайней мере 12 случаев фотографирования бюллетеней

Об этом сообщает сайт организации.

В частности, на участке № 740997 по трем фактам было вызвано милицию. За двумя - задержаны лица, которые фотографировали, составлен акт, истребованы объяснения, изъяты телефоны.

Читайте такжеОпубликованы результаты экзит-полов по 205 округуФотографирования зафиксировано также на участках № 740993 (у мужчины, который осуществил фотофиксацию бюллетеня, милиция взяла объяснение. Он сначала говорил, что фотографировал бюллетень "потому что так надо было", что ему за это обещали гречку и сахар, но потом от слов отказался. Фотографии на телефоне милиция не обнаружила), 741007 и других.

На участке № 741023 фотографирование бюллетеня избирателем завершилось удалением фото. Правоохранительные органы, по словам активиста ОПОРЫ, не знают, как реагировать.

Согласно ст. 159 Уголовного кодекса Украины, умышленное нарушение тайны голосования во время проведения выборов или референдума, что проявилось в разглашении содержания волеизъявление гражданина, который принял участие в выборах или референдуме, наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.