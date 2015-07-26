Мосийчук не видит оснований признать выборы в Чернигове недействительными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мосийчук сказал сегодня на брифинге.

Депутат отметил, что в средствах массовой информации появилось сообщение Комитета избирателей Украины о том, что выборы в 205-м округе могут быть признаны недействительными.

"Всем известно, что Комитет избирателей Украины, дискредитируя себя как надзорную организацию, находится в штабе провластного кандидата, его глава там находится, и мы считаем, что это истерика. Почему? Потому что никаких оснований на эту минуту признавать недействительными выборы нет", - отметил Мосийчук.

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Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия.

В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, создано 83 избирательные участки.