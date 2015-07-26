В Чернигове депутат от БПП напал на социологов, проводящих экзит-пол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель штаба Корбана Дмитрий Громаков.

"С тех событий, которые зафиксированы на этот момент, самым ярким было нападение народного депутата Анатолия Матвиенко на представителей компании New Image Marketing Group, которая официально проводит экзит-пол, и он забрал у них коробку, в которую люди составляли анкеты", - заявил Громаков.

Читайте такжеЖителям Чернигова предлагают 2 тысячи гривень за фото голосования за одного из кандидатов

Представитель штаба отметил, что официально в Чернигове на выборах в округе № 205 проводят три экзит-пола: центр New Image Marketing Group, социологическая группа "Социс" и одна из местных социологических компаний.