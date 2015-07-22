"Правый сектор" разогнал митинг националистов в Запорожье (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, представители «Силы нации», а также несколько десятков подростков около полудня пытались под зданием Запорожской облпрокуратуры провести митинг, чтобы публично требовать отставки прокурора Запорожской области Александра Шацкого.

Митингующие собрались на акцию с транспарантами с надписями «Сепаратист Шацкий – твое место в тюрьме!», «Накажи виновных в разгоне Киевского Майдана!» и др.

Напротив главного входа в здание прокуратуры области они установили чучело с фото прокурора области и собирались его сжечь.

Читайте такжеЛуценко ответил на инициативу "Правого сектора": референдум относительно доверия к власти сейчас не ко времениЗатем на место проведения акции прибыли 25 бойцов украинского добровольческого корпуса «Правый сектор». После их появления большая часть митингующих разбежалась, а оставшиеся активисты разошлись после словесной перепалки.

Прокурор Запорожской области Александр Шацкий к митингующим не вышел.

Бойцы ПС свое появление на митинге объяснили необходимостью «не допустить раскачивания ситуации в Запорожском регионе».

Прокурор Запорожской области Александр Шацкий сообщил корреспонденту УНИАН, что, по его данным, митинг под зданием прокуратуры был организован с целью дестабилизации ситуации в области.

«Есть достоверная информация о том, что так называемый «экс-смотрящий по Запорожскому региону «Анисим» около года назад встречался в Москве с представителями ФСБ и сейчас занимается целенаправленным раскачиванием ситуации в Запорожской области с целью подготовки почвы для создания на территории региона ЗНР по аналогу самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сегодняшняя акция, по нашим данным, часть этой операции», - сказал Шацкий.

Позже местное издание 061 сообщило, что "Правый сектор" отрицает свое участие в разгоне акции, и считает такие сообщения провокацией.

Справка УНИАН. Украинский добровольческий корпус ПС – добровольческое военизированное объединение, сформированное в июле 2014 года по инициативе всеукраинской организации «Правый сектор» для участия в боевых действиях на востоке Украины.

Организация «Освободительное движение «Сила нации» - запорожская организация, созданная в ноябре 2014 года на базе запорожской областной организации «Правого сектора» после принятия центральным органом ПС решение о роспуске запорожской организации.

В феврале этого года один из руководителей организации «Освободительное движение «Сила нации» был арестован по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, в частности, разбоя, незаконного завладения транспортным средством, похищения людей с применением оружия.