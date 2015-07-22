"Правый сектор" разогнал митинг националистов в Запорожье (фото, видео)

15:29, 22 июля 2015
Политика
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В Запорожье сегодня бойцы украинского добровольческого корпуса «Правый сектор» разогнали митинг под зданием прокуратуры Запорожской области, организованный представителями организации «Освободительное движение «Сила нации».

Митинг националистов из Силы нации

Как передает корреспондент УНИАН, представители «Силы нации», а также несколько десятков подростков около полудня пытались под зданием Запорожской облпрокуратуры провести митинг, чтобы публично требовать отставки прокурора Запорожской области Александра Шацкого.

Митингующие собрались на акцию с транспарантами с надписями «Сепаратист Шацкий – твое место в тюрьме!», «Накажи виновных в разгоне Киевского Майдана!» и др.

Напротив главного входа в здание прокуратуры области они установили чучело с фото прокурора области и собирались его сжечь.

Читайте такжеЛуценко ответил на инициативу "Правого сектора": референдум относительно доверия к власти сейчас не ко времениЗатем на место проведения акции прибыли 25 бойцов украинского добровольческого корпуса «Правый сектор». После их появления большая часть митингующих разбежалась, а оставшиеся активисты разошлись после словесной перепалки.

Прокурор Запорожской области Александр Шацкий к митингующим не вышел.

Бойцы ПС свое появление на митинге объяснили необходимостью «не допустить раскачивания ситуации в Запорожском регионе».

Прокурор Запорожской области Александр Шацкий сообщил корреспонденту УНИАН, что, по его данным, митинг под зданием прокуратуры был организован с целью дестабилизации ситуации в области.

«Есть достоверная информация о том, что так называемый «экс-смотрящий по Запорожскому региону «Анисим» около года назад встречался в Москве с представителями ФСБ и сейчас занимается целенаправленным раскачиванием ситуации в Запорожской области с целью подготовки почвы для создания на территории региона ЗНР по аналогу самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сегодняшняя акция, по нашим данным, часть этой операции», - сказал Шацкий.

Позже местное издание 061 сообщило, что "Правый сектор" отрицает свое участие в разгоне акции, и считает такие сообщения провокацией.

Справка УНИАН. Украинский добровольческий корпус ПС – добровольческое военизированное объединение, сформированное в июле 2014 года по инициативе всеукраинской организации «Правый сектор» для участия в боевых действиях на востоке Украины.

Организация «Освободительное движение «Сила нации» - запорожская организация, созданная в ноябре 2014 года на базе запорожской областной организации «Правого сектора» после принятия центральным органом ПС решение о роспуске запорожской организации.

В феврале этого года один из руководителей организации «Освободительное движение «Сила нации» был арестован по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, в частности, разбоя, незаконного завладения транспортным средством, похищения людей с применением оружия.

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