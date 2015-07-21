Прокурору Шапакину суд сохранил меру пресечения, увеличив залог до 6,4 миллиона гривень

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья-докладчик Виктор Глиняный.

На заседании сторона обвинения, прокурор Виталий Опанасенко просил Апелляционный суд отменить полностью решение Печерского районного суда Киева и вынести новое решение, которым применить в отношении Шапакина меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток и определить размер залога в сумме 30 миллионов гривень.

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В свою очередь подозреваемый Шапакин и его защитник, адвокат Павел Насадчук, просили суд оставить апелляцию прокуратуры без удовлетворения.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом уволил из органов прокуратуры подозреваемых во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Корнийца и Шапакина задержанли в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

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Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Печерский райсуд Киева избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.