Порошенко обеспокоен уровнем террористической угрозы в стране

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании с правоохранительными органами в рамках рабочей поездки в Днепропетровской области.

По его словам, особое беспокойство вызывает уровень террористической угрозы. «Такие действия призваны дестабилизировать социально-политическую и криминогенную ситуацию в государстве, распространить недовольство действиями властных структур, сформировать у граждан чувство несостоятельности силовых подразделений обеспечения надежной защиты конституционных прав и свобод граждан», - отметил глава государства.

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Вместе с тем, сказал Порошенко, органы внутренних дел принимают все необходимые меры по стабилизации криминогенной обстановки, предупреждения и недопущения диверсионных и террористических проявлений, активно проводится работа, в том числе во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими правоохранительными органами, по выявлению лиц, которые планируют их осуществление. Происходит усиленное патрулирование в общественных местах и вблизи объектов критической инфраструктуры, налажено взаимодействие с общественностью.