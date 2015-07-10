В Украине существенно вырос уровень диверсионной и террористической угрозы - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании коллегии Министерства внутренних дел Украины.

По словам главы государства, “формирование криминогенной ситуации в текущем году, в первую очередь, обусловлено противоправными действиями незаконных террористических формирований в Донецкой и Луганской областях, утечкой в незаконный оборот значительного количества огнестрельного оружия, взрывчатки, боеприпасов, активизацией лиц, которые склонны к совершению противоправных правонарушений».

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«Существенно возрос уровень диверсионной и террористической угрозы в регионах за пределами зоны проведения антитеррористической операции», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, “криминал пользуется тем, что значительная часть сил и ресурсов правоохранительных органов сконцентрирована на борьбе с разноплановыми проявлениями и последствиями российской гибридной войны против Украины».