"Битва за правду далеко не закончена": премьер Малайзии требует трибунала по MH17

Об этом сказано в заявлении премьера Малайзии Наджиба Разака по поводу первой годовщины трагедии, опубликованном на его сайте.

"Сейчас, год спустя, битва за правду и справедливость далека от завершения, и мы продолжим полную и тесное сотрудничество с Международной следственной группой (JIT), которая расследует трагедию. У них уже есть более ясная картина относительно возможных причин трагедии", - написал Разак.

Читайте такжеВР продлила действие соглашения между Украиной и Нидерландами о малайзийском "Боинге"По его словам, конечная цель расследования также понятна - привлечь преступников к ответственности и убедиться, что они заплатят за свое ужасное преступление.

"Мы продолжаем настаивать на установлении полного, тщательного и независимого трибунала по инциденту - ради семей и друзей погибших", - заявил министр.

"Пассажиры MH17 стали жертвами чужой войны", - добавил малайзийский премьер.

Ранее СМИ сообщали, что родственники погибших пассажиров Боинга подали иск против российского диверсанта Гиркина, который руководил боевиками на востоке Украины на момент авиакатастрофы 17 июля.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года поддерживаемые Россией террористы заявили, что сбили украинский военно-транспортный самолет Ан-26. Позже оказалось, что сбит пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии, 43 - Малайзии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

9 июля 2015 года делегация Малайзии в ООН распространила проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием сформировать международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом над Донецкой областью самолете.

10 июля представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что считает бесперспективным проект резолюции Совета безопасности ООН о создании трибунала.

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина обратились в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой о создании международного трибунала.