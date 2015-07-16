Родственники пассажиров сбитого МН17 подали иск к Гиркину на $900 миллионов
Семьи пассажиров малайзийского самолета "Боинг-777", сбитого на востоке Украины летом прошлого года, подали иск к бывшему "министру обороны" "Донецкой народной республики" Игорю Гиркину (Стрелкову) с требованием компенсации.
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Telegraph.
Согласно сообщению, в представленных в суд документах утверждается, что во время конфликта на востоке Украины российский гражданин Гиркин, используя псевдоним "Игорь Стрелков", действовал с разрешения Кремля и руководил военными операциями боевиков.
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"В ходе одной из таких операций якобы и был сбит малайзийский "Боинг", а Гиркин отдал приказ, содействовал и/или подстрекал к совершению этого нападения и/или вступил в заговор с теми, кто запустил ракету или ракеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ответственными за произошедшее истцы считают и российские власти: "Ответчик Гиркин действовал под прямым или очевидным руководством правительства России". Авторы иска считают, что ракету, которой был сбит самолет, ввезли с российской территории.
Члены семей 18 пассажиров самолета требуют выплаты компенсации в размере $900 млн.
Адвокат родственников жертв трагедии Флойд Уиснер полагается на американский "Закон о защите жертв пыток", который позволяет судить иностранных граждан. Он рассказал изданию, что "дело не в деньгах, мы пытаемся получить ответы от Гиркина и надавить на Россию, чтобы она сотрудничала с международным трибуналом".
Также иск был подан против авиакомпании Malaysia Airlines, которую обвиняют в халатности при планировании курса самолета над охваченным вооруженным конфликтом востоком Украины. Иск подан от лица Рейне Далзьел — жены одного из пассажиров рейса.
Как сообщал УНИАН, согласно докладу нидерландских экспертов, малазийский лайнер в прошлом году над Донбассом сбили пророссийские боевики с помощью ракеты земля-воздух.