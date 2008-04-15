У Евгения Червоненко родился сын

Сегодня в одном из киевских роддомов у председателя Нацагентства по подготовке к Евро-2012 Евгения Альфредовича Червоненко родился сын. Новорожденный весит два с половиной килограмма и имеет сорок восемь сантиметров роста. Мама и младенец чувствуют себя хорошо. Счастливый отец сообщил УНИАН, что мальчика он назовет Альфредом и подарит ему футбольный мяч.

Как известно, у Евгения Червоненко уже есть двое детей: в первом браке родилась дочка Александра, от второго брака у него приемная дочь Виктория. Сына ему родила женщина, о которой известно только, что зовут ее Нина.