В Кабмине раскрыли зарплату Яценюка: премьер за прошлый месяц заработал 6 тысяч гривень (документ)

Об этом на запрос издания "Апостроф" сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

По данным Кабмина, ни премьер, ни вице-премьеры за последние полгода не получали никаких пособий или материальной помощи на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов.

Читайте такжеЖивущий на одну зарплату глава Киевской ОГА строит за городом огромный дворец (фото, видео)

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе рассказала, что на этой должности получает зарплату "семь с небольшим тысяч" гривень.