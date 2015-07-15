В Кабмине раскрыли зарплату Яценюка: премьер за прошлый месяц заработал 6 тысяч гривень (документ)
16:52, 15 июля 2015Политика
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В июне премьер-министр Арсений Яценюк заработал 6681 гривень, из которых должностной оклад составил 4980 гривень.
Премьер за последние полгода не получал пособий или материальной помощи / УНИАН
Об этом на запрос издания "Апостроф" сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
По данным Кабмина, ни премьер, ни вице-премьеры за последние полгода не получали никаких пособий или материальной помощи на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов.
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Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе рассказала, что на этой должности получает зарплату "семь с небольшим тысяч" гривень.
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