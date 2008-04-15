Яценюк просит не стоять над душой, не кричать на ухо

Фракция Партии регионов снова заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, “регионалы” пытаются не допустить внесения в повестку дня ВР пакета вопросов.

Идет речь, в частности, о внесении в повестку дня проекта постановления о назначении внеочередных выборов депутатов Харьковского горсовета и мэра Харькова.

В президиуме, возле председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА, находятся народные депутаты Украины Андрей КЛЮЕВ и Владислав ЛУКЬЯНОВ. А.ЯЦЕНЮК все время обращается к ним со словами: «Не стойте над душой, не кричите на ухо».