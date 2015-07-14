Три парламентских фракции не настаивают на ограничении участия новых партий в местных выборах

БПП уверен в своих силах / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции "БПП" Юрий Луценко отметил, что его фракция не настаивает на принятие нормы о недопуске к местным выборам партий, которые зарегистрировались менее чем за год до выборов или переименовались менее чем за 180 дней до выборов.

По словам Луценко, партия "Блок Петра Порошенко" уверена в своих силах и не видит необходимости в таких ограничениях.

Читайте такжеФилатов: коалиция хочет принять закон, который не допустит к выборам новые партии

Председатель фракции “Народный фронт” Максим Бурбак заявил, что его фракция тоже не настаивает на таких ограничениях.

В свою очередь председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что такая норма предусматривалась для того, чтобы не допустить на выборы Партию регионов, но в результате получается, что на выборы не будут допущены новые партии. Поэтому, по словам Ляшко, его фракция выступает за то, чтобы не было ограничений для новых партий.