Три парламентских фракции не настаивают на ограничении участия новых партий в местных выборах
Фракции “Народный фронт”, "Блок Петра Порошенко" и Радикальной партии заявили, что не настаивают на ограничении участия новых партий в местных выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции "БПП" Юрий Луценко отметил, что его фракция не настаивает на принятие нормы о недопуске к местным выборам партий, которые зарегистрировались менее чем за год до выборов или переименовались менее чем за 180 дней до выборов.
По словам Луценко, партия "Блок Петра Порошенко" уверена в своих силах и не видит необходимости в таких ограничениях.
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Председатель фракции “Народный фронт” Максим Бурбак заявил, что его фракция тоже не настаивает на таких ограничениях.
В свою очередь председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что такая норма предусматривалась для того, чтобы не допустить на выборы Партию регионов, но в результате получается, что на выборы не будут допущены новые партии. Поэтому, по словам Ляшко, его фракция выступает за то, чтобы не было ограничений для новых партий.