В МИД отреагировали на включение украинских организаций в "стоп-лист" России

При этом он несет угрозу для сохранения национальной самобытности, идентичности и свободного развития украинцев России.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины в связи с ограничением прав человека в РФ и притеснениями прав украинцев России.

МИД Украины в очередной раз выражает обеспокоенность ситуацией, связанной с ограничением прав человека в РФ и притеснениями прав украинцев России.

В МИД напомнили, что 8 июля 2015 года Совет Федерации принял обращение к Генеральному прокурору, главе МИД и Минюсту РФ «в связи с необходимостью определения дополнительных мер по противодействию антироссийской активности иностранных и международных неправительственных организаций».

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«За время введения в мае этого года института «нежелательности» для иностранных и международных неправительственных организаций российской стороной подготовлен так называемый «стоп-лист» из 12 организаций, в который вошли Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет и Крымская полевая миссия по правам человека, деятельность которых на территории РФ предлагается определить нежелательной», - отметили в МИД расценили этот шаг как дискриминационный и представляющий угрозу для сохранения национальной самобытности, идентичности и свободного развития украинцев России».

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Поэтому МИД призывает российскую сторону неуклонно и в полной мере соблюдать взятые на себя международные обязательства, закрепленные международными и двусторонними межгосударственными соглашениями, принципы и нормы международного права в области прав человека, удовлетворение национально-культурных и языковых потребностей национальных меньшинств и недопущение любых проявлений их дискриминации.