Администрация президента и Аваков заявляют о восстановлении своих микроблогов в Twitter
15:58, 14 июля 2015Политика
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Администрация президента Украины и министр внутренних дел Арсен Аваков восстановили контроль своих микроблогов в Twitter.
АП и Аваков заявляют о восстановлении своих микроблогов в Twitter / president.gov.ua
"Доступ пресс-службы АПУ к этому профилю восстановлен, извиняемся за неудобства", - сообщается на Twitter Администрации президента.Об этом они сообщили в Twitter.
Доступ прес-служби АПУ до цього профілю відновлено, перепрошуємо за незручності.
— APU (@APUkraine) 14 июля 2015
"Восстановил контроль", - написал Аваков.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Twitter Авакова появилась информация, что Министерство внутренних дел Украины готовит пакет документов в Верховную Раду для снятия с Дмитрия Яроша депутатской неприкосновенности.
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Сам министр затем назвал эту информацию фейковой.
Восстановил контроль.
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 июля 2015
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