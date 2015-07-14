Администрация президента и Аваков заявляют о восстановлении своих микроблогов в Twitter

"Доступ пресс-службы АПУ к этому профилю восстановлен, извиняемся за неудобства", - сообщается на Twitter Администрации президента.Об этом они сообщили в Twitter.

Доступ прес-служби АПУ до цього профілю відновлено, перепрошуємо за незручності. — APU (@APUkraine) 14 июля 2015

"Восстановил контроль", - написал Аваков.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Twitter Авакова появилась информация, что Министерство внутренних дел Украины готовит пакет документов в Верховную Раду для снятия с Дмитрия Яроша депутатской неприкосновенности.

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Сам министр затем назвал эту информацию фейковой.