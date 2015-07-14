Информация с сайта Авакова о подготовке к снятию депутатской неприкосновенности с Яроша оказалась фейком

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Сегодня в сети Интернет появилась информация, якобы от Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которая является неправдивой.

Она появилась на официальном сайте главы правоохранительного ведомства.

На данный момент осуществляется ряд мероприятий для установления обстоятельств появления этой информации.

Как сообщал УНИАН, сегодня на официальном сайте Авакова и в его Твиттере появилось сообщение о подготовке документов по снятию с Яроша депутатской неприкосновенности.

В частности в сообщении говорилось что "по результатам расследования событий в Мукачево уже ясно, что партия «Правый сектор» бросила серьезный вызов государству и его безопасности".

"Как бы ни старался Дмитрий Ярош дистанцироваться от действий своих бойцов в Мукачево, нам точно известно, что все происходило с его ведома", - говорилось в фейковом заявлении.

В фейковом сообщении, размещенном на сайте Авакова также отмечалось, что "Министерство внутренних дел Украины совместно с Генеральной прокуратурой планирует поставить перед Верховной Радой вопрос о лишении депутатской неприкосновенности лидера «Правого сектора» для проведения необходимых следственных действий. Соответствующий пакет документов будет представлен на рассмотрение парламента в самое ближайшее время".

Как сообщал УНИАН, днем в субботу, 11 июля, в Мукачево произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «ПС» после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов Правого Сектора добровольно сдать оружие.