Могерини о соглашениях по иранской ядерной программе: "Это исторический день"

"Это большая честь для нас - объявить о том, что мы достигли договоренности по иранской ядерной программе. Это исторический день", - сказала она.

По словам Могерини, соглашение удобно для всех сторон и открывает новую страницу в отношениях Ирана впервые за десять лет, передает BBC Украина.

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Как заявил по итогам переговоров президент США Барак Обама, именно участие США в переговорах помогла остановить распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что страны "шестерки" и Иран подготовили 100-страничный документ, в котором подробно прописаны условия сокращения иранской ядерной программы и снятия международных санкций против Тегерана.