Участники переговоров по Ирану готовы снова перенести срок принятия соглашения

Государственный секретарь США Джон Керри пояснил, что все стороны переговоров ставят перед собой задачу прийти к всеобъемлющему соглашению. При этом он отметил, что переговоры не могут продолжаться вечно, сообщает Русская служба ВВС.

По мнению Керри, все основные решения должны быть согласованы в ближайшее время. При этом госсекретарь США признал, что по многим проблемным вопросам компромисса на данный момент достичь так и не удалось.

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Переговоры о ядерной программе Ирана продолжаются в Вене уже две недели. Последний срок достижения соглашения уже переносился с 7 на 9 июля. При этом в прессе появлялась неофициальная информация о том, что теперь переговоры могут продлить сразу до 13 июля.

Американская делегация рассчитывала успеть завершить переговоры к концу 9 июля для того, чтобы документ, подписанный Ираном и "шестеркой" международных переговорщиков, прошел голосование в конгрессе по укороченной процедуре.