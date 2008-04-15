Турчинов надеется, что Тимошенко подпишет его заявление

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ ожидает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после возвращения из Страсбурга подпишет его заявление о предоставлении отпуска на период избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ТУРЧИНОВ заявил сегодня журналистам. (Ю.ТИМОШЕНКО сегодня отправляется в Страсбург на сессию ПАСЕ, где завтра запланировано ее выступление – УНИАН).

«Я заявление подал. Премьер, я надеюсь, его рассмотрит и удовлетворит после своего возвращения», - заявил А.ТУРЧИНОВ. При этом он не назвал дату планируемого начала отпуска.

Как сообщал УНИАН, кандидат на должность столичного городского председателя от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ подал заявление о предоставлении отпуска на период избирательной кампании.

Ранее А.ТУРЧИНОВ призвал всех кандидатов в мэры, которые занимают административные должности, взять отпуск на время избирательной кампании.

Внеочередные выборы мэра Киева состоятся 25 мая.