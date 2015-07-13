Минюст готов полностью открыть свои реестры и призывает МВД последовать их примеру

Документ позволит сделать публичной информацию о собственниках движимого и недвижимого имущества.

«Вы видите по уголовным делам, что наши чиновники держали у себя в сейфах сотни миллионов долларов, у них есть много домов, недвижимости, автомобилей, а страна сейчас фактически находится на краю экономической пропасти. Наша задача вместе с общественными активистами заключается в том, чтобы открыть всю информацию о каждом чиновнике, о его имуществе и недвижимости»,- сказал Петренко в ходе акции.

Демонстрируя суть закона, участники акции сорвали символические пустые декларации чиновников с шести автомобилей представительского класса, пригнанных под стены парламента.

По словам министра, данный закон фактически дает возможность полного доступа украинцам к информации из госреестров имущества, автомобилей, земельных участков. «Это инструмент, который даст возможность вычистить из госслужбы тех подонков, которые на протяжении многих лет рассказывали, что борются за Украину, а на самом деле боролись за денежные знаки», - заявил глава Минюста.

Он заверил, что ведомство готово полностью открыть данную информацию в реестрах Минюста и призвал коллег из других ведомств, в частности, МВД, приобщиться к этому процессу.

Представитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, выступая, отметил, что закон является ключевым для запуска антикоррупционной системы. «План (депутатов, которым есть что скрывать – ред.) - не допустить законопроект на голосование. Поэтому сегодня от согласительного совета зависит, будут ли законопроект на рассмотрении или его похоронят до осени»,- заявил он.

Представитель «Автомайдана» Екатерина Бутко отметила, что голосование за данный закон покажет готовность депутатов к открытости и антикоррупционным изменениям.

Отвечая на вопросы журналистов, министр юстиции уточнил, что закон открывает информацию о движимом и недвижимом имуществе чиновника по его фамилии и адресу, можно найти информацию, на ком из родственников или подставных лиц зарегистрировано это имущество.

«Этот закон дает возможность журналистам проводить максимально полное журналистское расследование, выводить на чистую воду тех, кто скрывал свое имущественное положение», - рассказал министр.

Говоря об ответственности за сокрытие данной информации, Петренко отметил, что уже несколько месяцев работают нормы Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за недостоверные сведения в декларации, а сокрытие такой информации может квалифицироваться как незаконное обогащение. «Это будет проверять Антикоррупционное бюро как орган, который осуществляет расследования по высокопоставленным чиновникам и Национальное антикоррупционное агентство. Самое главное – будут проверять журналисты и общественность, так как будет общий доступ ко всей информации об имуществе»,- пояснил Петренко.

Министр заявил, что пойдет на согласительный совет для того, чтобы убедить руководителей фракций внести в повестку дня рассмотрение законопроекта, чтобы закон был принят уже на текущей неделе. «Это последняя сессионная неделя, и мы видим, что есть риски того, что могут забыть включить в повестку дня этот закон. Но я думаю, что после этой акции закон должен стать одним из первых во вторник на голосовании»,- сказал он.