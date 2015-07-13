Порошенко обсудит события в Мукачево в Военном кабинете

Об этом сообщил глава Администрации президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

«События в Мукачево станут главной темой Военного кабинета, который Президент проведет в понедельник. Напомню, что Военный кабинет является рабочим органом СНБО», - говорится в сообщении.

Події в Мукачево стануть головною темою Військового кабінету, який Президент проведе у понеділок. Нагадаю, що Військовий кабінет є робочим органом РНБО. Posted by Svyatoslav Tsegolko on Sunday, July 12, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранительным органам задержать злоумышленников, которые устроили стрельбу в Мукачево Закарпатской области.