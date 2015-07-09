Портнов готовит иск в прокуратуру Вены против Кличко и Порошенко

Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

Бывший украинский политик обвиняет главу государства и киевского городского голову в заключении тайного соглашения, касающееся нелегального раздела власти и "устранения" парламента, передает ТСН.

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По мнению бывшего главного юриста Януковича все пункты договора были реализованы, из-за чего, по мнению Портнова, украинская власть действует "с особой жестокостью в отношении оппозиционных сил, и они смогли изолировать суды".

Как пишет Kurier, соглашение между политиками было заключено в марте 2014 года в Вене. Поэтому, исходя из "места совершения преступления", экс-чиновник режима Януковича считает, что дело находится в компетенции судебной власти Австрии, даже невзирая на то, что ущерб был причинен Украине.

В настоящее время Портнов ведет работу с венскими адвокатами над заявлением о криминальном правонарушении.

В свою очередь, в органах юстиции не комментируют данную информацию.

Ранее ряд СМИ сообщали о тайной встрече Порошенко, Кличко и Фирташа перед президентскими выборами в Украине в 2014 году. Сам президент так прокомментировал встречу: "Я никогда не отрицал очень короткую и бессмысленную встречу с Фирташем во время президентской кампании. Но я категорически отрицаю и отрицал любые договоренности - конфиденциальные или открытые - с Фирташем. Этого не было, этого не существует".

Порошенко сказал, что поехал в Вену вместе с Виталием Кличко на день рождения его брата Владимира и якобы случайно наткнулся в одном из отелей австрийской столицы на Фирташа.

При этом сам Виталий Кличко не помнит участников той встречи в Вене.