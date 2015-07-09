Порошенко подписал закон о помощи НАТО Украине в перезахоронении военных радиоактивных отходов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О ратификации Имплементационного соглашения между Кабинетом министров Украины и Организацией НАТО по поддержке (ОНП) о перезахоронении радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР в Украине".

Законом № 526-VIII от 17 июня Верховная Рада дала согласие на обязательность для Украины вышеупомянутого соглашения, подписанного 8 февраля 2013 года в Капеллене и 18 сентября 2013 года в Брюсселе.

Документом регулируются вопросы реализации проекта Трастового фонда в рамках Комиссии Украина - НАТО для захоронения радиоактивных источников, находящихся в специфических военных хранилищах на территории Украины.

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Результатом реализации проекта станет реабилитация территорий, на которых расположены хранилища радиоактивных отходов, в контексте контроля потенциального распространения и негативного влияния на окружающую среду.

Мониторинг соблюдения соответствующих государственных и международных нормативно-правовых актов на всех этапах проекта потребует и будет осуществлять Агентство НАТО по поддержке.