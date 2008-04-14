Тимошенко еще не подписала заявление Турчинова

Первый вице-премьер-министр Украины, кандидат на должность столичного городского председателя от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ подал заявление о предоставлении отпуска на период избирательной кампании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

В пресс-службе не назвали дату, с которой вице-премьер планирует пойти в отпуск, отметив при этом, что заявление подано, но еще не подписано премьер-министром.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля А.ТУРЧИНОВ призвал всех кандидатов в мэры, которые занимают административные должности, взять отпуск на время избирательной кампании.

Он сказал, что после регистрации кандидатом на должность мэра Киева в соответствии с законом уйдет в отпуск с должности в правительстве.

12 апреля Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала А.ТУРЧИНОВА кандидатом на должность Киевского городского председателя на внеочередные выборы 25 мая.