РосУкрЭнерго не будет работать в Украине – Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что компания “РосУкрЭнерго” не будет работать в Украине, и весь газ из России будет получать НАК “Нафтогаз Украины”.

Как сообщается на Правительственном портале, об этом она заявила в интервью телеканалу “1+1” в воскресенье.

“Сейчас по настоянию российских властей, по настоянию “Газпрома” еще на некоторое время они хотят оставить “РосУкрЭнерго”. Но “РосУкрЭнерго” не будет заходить в Украину. Они будут на российской территории НАК "Нафтогаз" отдавать газ”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что весь объем газа будет получать от России и отдавать в Украину НАК "Нафтогаз Украины".

“И то, что НАК "Нафтогаз" сегодня возвращается на внутренний газовый рынок Украины - государственное предприятие - дает все основания говорить, что бюджет НАК "Нафтогаз" будет сбалансирован, и наша газотранспортная система будет защищена. Это значит, что банкротства НАК “Нафтогаз” уже не будет”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК 11 апреля заявил, что компания «РосУкрЭнерго» по контракту с НАК «Нафтогаз Украины» в этом году будет поставлять газ в Украину.

9 апреля Кабинет министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2008 год. Как отметил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, план «Нафтогаза» сбалансирован, с прибылью.